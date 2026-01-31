Vogue de Montrigaud Montrigaud Valherbasse
Vogue de Montrigaud Montrigaud Valherbasse samedi 22 août 2026.
Valherbasse
Vogue de Montrigaud
Montrigaud Le Village Valherbasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des fêtes vous invite à la traditionnelle vogue de Montrigaud où de nombreuses animations seront prévues au cœur du village !
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Montrigaud Le Village Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 71 20 mairie.valherbasse@orange.fr
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English : Vogue de Montrigaud
The Comité des fêtes invites you to the traditional Vogue de Montrigaud, where you’ll find plenty of entertainment in the heart of the village!
L’événement Vogue de Montrigaud Valherbasse a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme
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