Vogue de Montrigaud Montrigaud Valherbasse

Valherbasse

Vogue de Montrigaud

Montrigaud Le Village Valherbasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des fêtes vous invite à la traditionnelle vogue de Montrigaud où de nombreuses animations seront prévues au cœur du village !

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Montrigaud Le Village Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 71 20 mairie.valherbasse@orange.fr

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English : Vogue de Montrigaud

The Comité des fêtes invites you to the traditional Vogue de Montrigaud, where you’ll find plenty of entertainment in the heart of the village!

L’événement Vogue de Montrigaud Valherbasse a été mis à jour le 2026-04-27 par Valence Romans Tourisme