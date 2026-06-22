Informations pratiques

Valherbasse

Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux

place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux



Le samedi 8 août à partir de 21h00, venez partager un moment festif et convivial à Saint-Bonnet-de-Valclérieux lors de notre grande soirée dansante animée par un DJ.

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place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com

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English :

Saint-Bonnet-de-Valclérieux Festival Dance Party



On Saturday, August 8, starting at 9:00 p.m., come join us for a festive and friendly evening in Saint-Bonnet-de-Valclérieux at our big dance party featuring a DJ.

L’événement Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux Valherbasse a été mis à jour le 2026-06-22 par Valence Romans Tourisme