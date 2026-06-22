Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux Valherbasse
samedi 8 août 2026 · Valherbasse
Informations pratiques
Valherbasse
Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Le samedi 8 août à partir de 21h00, venez partager un moment festif et convivial à Saint-Bonnet-de-Valclérieux lors de notre grande soirée dansante animée par un DJ.
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place du lavoir St Bonnet de Valclerieux Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 60 97 30 festi.val.26350@gmail.com
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English :
Saint-Bonnet-de-Valclérieux Festival Dance Party
On Saturday, August 8, starting at 9:00 p.m., come join us for a festive and friendly evening in Saint-Bonnet-de-Valclérieux at our big dance party featuring a DJ.
L’événement Soirée Dansante de la Fête de Saint-Bonnet-de-Valclérieux Valherbasse a été mis à jour le 2026-06-22 par Valence Romans Tourisme