Visite guidée: Autour de l’église de Miribel Place du Champs de Mars Valherbasse

Valherbasse

Visite guidée: Autour de l’église de Miribel

Place du Champs de Mars Eglise Saint-Sévère Valherbasse Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’église Saint-Sévère de Miribel témoigne de plusieurs siècles d’histoire. Remanié au XIX° siècle, l’édifice a conservé de lépoque romane sa façade et son clocher-tour.

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Place du Champs de Mars Eglise Saint-Sévère Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86

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English :

Miribel’s Saint-Sévère church bears witness to several centuries of history. Remodeled in the 19th century, the building has retained its Romanesque facade and bell-tower.

L’événement Visite guidée: Autour de l’église de Miribel Valherbasse a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme