Visite guidée: Autour de l’église de Miribel Place du Champs de Mars Valherbasse
Visite guidée: Autour de l’église de Miribel Place du Champs de Mars Valherbasse samedi 8 août 2026.
Valherbasse
Visite guidée: Autour de l’église de Miribel
Place du Champs de Mars Eglise Saint-Sévère Valherbasse Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
L’église Saint-Sévère de Miribel témoigne de plusieurs siècles d’histoire. Remanié au XIX° siècle, l’édifice a conservé de lépoque romane sa façade et son clocher-tour.
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Place du Champs de Mars Eglise Saint-Sévère Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86
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English :
Miribel’s Saint-Sévère church bears witness to several centuries of history. Remodeled in the 19th century, the building has retained its Romanesque facade and bell-tower.
L’événement Visite guidée: Autour de l’église de Miribel Valherbasse a été mis à jour le 2026-05-09 par Valence Romans Tourisme
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