Course de caisse à savons & Indépendante Day Ainay-le-Château
Course de caisse à savons & Indépendante Day Ainay-le-Château samedi 4 juillet 2026.
Ainay-le-Château
Course de caisse à savons & Indépendante Day
Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Journée festive avec course de caisse à savons, concours du meilleur pâté aux patates, animation avec des bandas, marché de producteurs, artistes et artisans ainsi qu’un repas et une soirée dansante avec l’Orchestre Oceanic.
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Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08 fanfare.ainay@outlook.fr
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English :
A festive day with a soapbox race, a contest for the best potato pie, entertainment with bandas, a farmers’ market, artists and craftsmen, as well as a meal and dancing with the Oceanic Orchestra.
L’événement Course de caisse à savons & Indépendante Day Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme
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