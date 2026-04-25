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Course de caisse à savons & Indépendante Day Ainay-le-Château

Course de caisse à savons & Indépendante Day Ainay-le-Château samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 03360 Ainay-le-Château

Département : Allier

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Ainay-le-Château

Course de caisse à savons & Indépendante Day

Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Journée festive avec course de caisse à savons, concours du meilleur pâté aux patates, animation avec des bandas, marché de producteurs, artistes et artisans ainsi qu’un repas et une soirée dansante avec l’Orchestre Oceanic.
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Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 15 08  fanfare.ainay@outlook.fr

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English :

A festive day with a soapbox race, a contest for the best potato pie, entertainment with bandas, a farmers’ market, artists and craftsmen, as well as a meal and dancing with the Oceanic Orchestra.

L’événement Course de caisse à savons & Indépendante Day Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme

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