Course de caisses à savon, Rue Philippe Van Tieghem, Bailleul

Course de caisses à savon Dimanche 3 mai, 10h00 Rue Philippe Van Tieghem Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Rendez-vous le dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h pour une descente dans la rue Philippe Van Tieghem.

Au programme : course, repas convivial, remise des lots

Rue Philippe Van Tieghem Rue Philippe Van Tieghem 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lescopainsdevantieghem@gmail.com »}]

Les Copains de Van Tieghem organisent la 2e édition de la course de caisses à savon bailleuloise.

Ville de Bailleul