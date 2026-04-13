Course de caisses à savon, Rue Philippe Van Tieghem, Bailleul
Course de caisses à savon, Rue Philippe Van Tieghem, Bailleul dimanche 3 mai 2026.
Course de caisses à savon Dimanche 3 mai, 10h00 Rue Philippe Van Tieghem Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00
Rendez-vous le dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h pour une descente dans la rue Philippe Van Tieghem.
Au programme : course, repas convivial, remise des lots
Rue Philippe Van Tieghem Rue Philippe Van Tieghem 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lescopainsdevantieghem@gmail.com »}]
Les Copains de Van Tieghem organisent la 2e édition de la course de caisses à savon bailleuloise.
Ville de Bailleul