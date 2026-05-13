Les fées des quatre saisons, par la Compagnie du Tire-Laine, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

Les fées des quatre saisons, par la Compagnie du Tire-Laine Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée Benoît-De-Puydt Nord

Spectacle musical, à partir de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Comme chaque année, Printemps, Été, Automne et Hiver, les quatre Fées des saisons, se retrouvent au sommet de la plus haute des montagnes pour célébrer la grande fête de la nature et redémarrer le cycle merveilleux de la vie. Malheureusement, cette fois-ci, une dispute éclate et chacune désire voir sa saison dominer les 12 mois.

Heureusement, Syna, une petite fille pleine de bon sens, va tenter de leur faire entendre raison et leur faire comprendre qu’elles sont nécessaires les unes aux autres pour leur propre survie et pour maintenir l’harmonie.

Y parviendra-t-elle ? Les quatre saisons sauront-elles se réconcilier ?

https://www.tire-laine.com/31/les-fees-des-quatre-saisons

Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500617 https://www.musee-bailleul.fr [{« link »: « https://www.tire-laine.com/31/les-fees-des-quatre-saisons »}] Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1862. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Connu notamment pour ses délicats cabinets à secrets anversois et italiens, ses peintres régionalistes, ou encore ses “Tableaux fantômes”, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte.

Comme chaque année, Printemps, Été, Automne et Hiver, les quatre Fées des saisons, se retrouvent au sommet de la plus haute des montagnes pour célébrer la grande fête de la nature et redémarrer le de…

© Les Fées des 4 saisons