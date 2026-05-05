Nous l’orchestre, Cinéma Le Flandria, Bailleul
Nous l’orchestre, Cinéma Le Flandria, Bailleul vendredi 29 mai 2026.
Nous l’orchestre Vendredi 29 mai, 20h00 Cinéma Le Flandria Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T20:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:30:00+02:00
Cinéma Le Flandria 45 Rue des Viviers, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France https://cinema-leflandria.fr/
conférence de Bertrand Dupouy
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