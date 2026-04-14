Insectes de tout poil, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul
Insectes de tout poil, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul mardi 11 août 2026.
Insectes de tout poil Mardi 11 août, 10h00 Parking du site du Vaudobin, Guëprei Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:30:00+02:00
Stridulations à tout va ! Grillons, criquets, sauterelles frottent leurs élytres et leurs tibias pour se faire entendre. Saurez-vous les attraper et les différencier ? Vous découvrirez également leurs prédateurs : l’araignée labyrinthe ou la redoutable mante religieuse ! Dès 6 ans.
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Stridulations à tout va ! Grillons, criquets, sauterelles frottent leurs élytres et leurs tibias pour se faire entendre. Saurez-vous les attraper et les différencier ? insectes animation
Béatrice gillot
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