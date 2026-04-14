Insectes de tout poil, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul

Insectes de tout poil Mardi 11 août, 10h00 Parking du site du Vaudobin, Guëprei Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T10:00:00+02:00 – 2026-08-11T12:30:00+02:00

Stridulations à tout va ! Grillons, criquets, sauterelles frottent leurs élytres et leurs tibias pour se faire entendre. Saurez-vous les attraper et les différencier ? Vous découvrirez également leurs prédateurs : l’araignée labyrinthe ou la redoutable mante religieuse ! Dès 6 ans.

Parking du site du Vaudobin, Guëprei Vaudobin Bailleul 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Stridulations à tout va ! Grillons, criquets, sauterelles frottent leurs élytres et leurs tibias pour se faire entendre. Saurez-vous les attraper et les différencier ? insectes animation

Béatrice gillot