Ma petite chanson, Salle Marguerite Yourcenar, Bailleul

Ma petite chanson Mercredi 20 mai, 19h00 Salle Marguerite Yourcenar Nord
Sur inscriptions – à partir de 10 ans
Spectacle de théâtre et chant à la salle Yourcenar, en partenariat avec le Bateau Feu.
C’est la playlist d’une vie, c’est un cabaret de chansons qui jalonnent la vie, qui la construisent, l’embellissent, la font vivre. Céline Milliat Baumgartner raconte des petites histoires qui lui ont été confiées et à la fin de chaque représentation, le public chante en chœur car tout finit par une chanson.
Salle Marguerite Yourcenar 5 rue du Musée 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Spectacle de et avec Céline Milliat Baumgartner
