La Nuit des Musées au musée Benoît-De-Puydt, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

La Nuit des Musées au musée Benoît-De-Puydt Samedi 23 mai, 18h00 Musée Benoît-De-Puydt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

> Spectacle musical Les fées des quatre saisons, par la Compagnie du Tire-Laine (à partir de 3 ans) à 18h30 et 20h30

Comme chaque année, Printemps, Été, Automne et Hiver, les quatre Fées des saisons, se retrouvent au sommet de la plus haute des montagnes pour célébrer la grande fête de la nature et redémarrer le cycle merveilleux de la vie. Malheureusement, cette fois-ci, une dispute éclate et chacune désire voir sa saison dominer les 12 mois.

Heureusement, Syna, une petite fille pleine de bon sens, va tenter de leur faire entendre raison et leur faire comprendre qu’elles sont nécessaires les unes aux autres pour leur propre survie et pour maintenir l’harmonie.

Y parviendra-t-elle ? Les quatre saisons sauront-elles se réconcilier ?

> Visites flash à 19h30 et 21h30

Découvrez la Mercerie des Illusions en 30 min, top chrono

> Ça va être tout noir… ou presque à 22h15

Le musée éteint toutes les lumières mais reste ouvert !

Muni de votre lampe de poche, arpentez le musée comme vous ne l’avez jamais vu et redécouvrez les œuvres de manière atypique

> Jeux flamands en accès libre dans le jardin de 18h30 à la tombée de la nuit

Sous réserve d’une météo favorable

Musée Benoît-De-Puydt 24 rue du Musée 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Rendez-vous au musée Benoît-De-Puydt pour des animations autour de la Nuit des Musées