22h15 : Ca va être tout noir… ou presque, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

22h15 : Ca va être tout noir… ou presque Samedi 23 mai, 22h15 Musée Benoît-De-Puydt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le musée éteint toutes les lumières mais reste ouvert !

Muni de votre lampe de poche, arpentez le musée comme vous ne l’avez jamais vu et redécouvrez les œuvres de manière atypique.

Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500617 https://www.musee-bailleul.fr Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1862. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Connu notamment pour ses délicats cabinets à secrets anversois et italiens, ses peintres régionalistes, ou encore ses “Tableaux fantômes”, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte.

Le musée éteint toutes les lumières mais reste ouvert !

MBDP IntérieurSalleA ©MBDP-JustineTHOREZ