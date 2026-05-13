Jeux flamands dans le jardin du musée, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

Jeux flamands dans le jardin du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée Benoît-De-Puydt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Amusez-vous avec les jeux flamands dans le jardin intérieur et intimiste du musée.

Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500617 https://www.musee-bailleul.fr Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1862. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Connu notamment pour ses délicats cabinets à secrets anversois et italiens, ses peintres régionalistes, ou encore ses “Tableaux fantômes”, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte.

Amusez-vous avec les jeux flamands dans le jardin intérieur et intimiste du musée.

© MuseeBdP – JustineThorez