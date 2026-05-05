Labière Tour Challenge, Parc Legrand-Grube, Bailleul
Labière Tour Challenge, Parc Legrand-Grube, Bailleul dimanche 24 mai 2026.
Labière Tour Challenge Dimanche 24 mai, 07h00 Parc Legrand-Grube Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:00:00+02:00
Au programme : VTT, marche, gravel ou route, il y en a pour tous les goûts (et toutes les distances !).
Parc Legrand-Grube 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/f9tCeX »}]
Le Labière Tour Challenge revient le 24 mai prochain
Ville de Bailleul
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