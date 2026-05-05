Labière Tour Challenge, Parc Legrand-Grube, Bailleul

Labière Tour Challenge Dimanche 24 mai, 07h00 Parc Legrand-Grube Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T07:00:00+02:00 – 2026-05-24T15:00:00+02:00

Au programme : VTT, marche, gravel ou route, il y en a pour tous les goûts (et toutes les distances !).

Parc Legrand-Grube 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://urlr.me/f9tCeX »}]

Le Labière Tour Challenge revient le 24 mai prochain

Ville de Bailleul