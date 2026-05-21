Festival En Nord Beat 10e édition Bailleul
Festival En Nord Beat 10e édition Bailleul vendredi 26 juin 2026.
Bailleul
Festival En Nord Beat 10e édition
Bailleul Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Une affiche éclectique comme on les aime Rap, électro, rock, musiques du monde, soul, techno et leurs dérivés !
Découvrez tous les artistes à l’affiche de l’édition 2026 ! Deluxe, Odezenne, Médine, Mariam chante Amadou & Mariam, Ben l’oncle soul, Boston Bun, Mandragora… et bien d’autres artistes enflammeront la scène du festival les 26, 27 et 28 juin 2026 à Bailleul !
Une affiche éclectique comme on les aime Rap, électro, rock, musiques du monde, soul, techno et leurs dérivés !
Rejoignez nous fin juin pour 3 jours de musique et de fête ! Prenez vite votre billet en ligne ! .
Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
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English :
An eclectic line-up: rap, electro, rock, world music, soul, techno and more!
L’événement Festival En Nord Beat 10e édition Bailleul a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Flandre
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