Bailleul

Festival En Nord Beat 10e édition

Bailleul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Une affiche éclectique comme on les aime Rap, électro, rock, musiques du monde, soul, techno et leurs dérivés !

Découvrez tous les artistes à l’affiche de l’édition 2026 ! Deluxe, Odezenne, Médine, Mariam chante Amadou & Mariam, Ben l’oncle soul, Boston Bun, Mandragora… et bien d’autres artistes enflammeront la scène du festival les 26, 27 et 28 juin 2026 à Bailleul !

Une affiche éclectique comme on les aime Rap, électro, rock, musiques du monde, soul, techno et leurs dérivés !

Rejoignez nous fin juin pour 3 jours de musique et de fête ! Prenez vite votre billet en ligne ! .

Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

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English :

An eclectic line-up: rap, electro, rock, world music, soul, techno and more!

L’événement Festival En Nord Beat 10e édition Bailleul a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Coeur de Flandre