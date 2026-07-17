AGENDA · Bailleul
Joséphine Baker en vadrouille au musée, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul
vendredi 31 juillet 2026 · Musée Benoît-De-Puydt · Bailleul
Informations pratiques
Joséphine Baker en vadrouille au musée Vendredi 31 juillet, 14h00 Musée Benoît-De-Puydt Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00
Créations à partir de boutons et de tissu, troc de vêtements, coloriages, lecture, jeux d’extérieurs…
Musée Benoît-De-Puydt 24 rue du Musée 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Venez vous amuser au musée avec l’Espace Part’âge Joséphine Baker !
Ville de Bailleul
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