Joséphine Baker en vadrouille au musée, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

Informations pratiques

Joséphine Baker en vadrouille au musée Vendredi 31 juillet, 14h00 Musée Benoît-De-Puydt Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00

Créations à partir de boutons et de tissu, troc de vêtements, coloriages, lecture, jeux d’extérieurs…

Musée Benoît-De-Puydt 24 rue du Musée 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Venez vous amuser au musée avec l’Espace Part’âge Joséphine Baker !

Ville de Bailleul