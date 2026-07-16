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Les Caprices de l’Enfant Roi, Flandria, Bailleul

mardi 21 juillet 2026 · Flandria · Bailleul

Les Caprices de l’Enfant Roi, Flandria, Bailleul

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Flandria
Adresse
45, rue des Viviers, Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Les Caprices de l’Enfant Roi Mardi 21 juillet, 14h30 Flandria Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:24:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:24:00+02:00

Flandria 45, rue des Viviers, Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0305#showmovie?id=IZ0HR »}]
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