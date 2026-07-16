AGENDA · Bailleul
Les Caprices de l’Enfant Roi, Flandria, Bailleul
mardi 21 juillet 2026 · Flandria · Bailleul
Informations pratiques
Les Caprices de l’Enfant Roi Mardi 21 juillet, 14h30 Flandria Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:24:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:24:00+02:00
Flandria 45, rue des Viviers, Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0305#showmovie?id=IZ0HR »}]
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