Jeu de piste au Vaudobin, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul
2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00
Entre roches, bois, landes et rivières, partez à la découverte des mystères du Vaudobin. Dès 6 ans.
Parking du site du Vaudobin, Guëprei Vaudobin Bailleul 61160 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
Maëlys lebouteil