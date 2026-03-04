Jeu de piste au Vaudobin, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul

Jeu de piste au Vaudobin Mercredi 22 juillet, 10h00 Parking du site du Vaudobin, Guëprei Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 6 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Entre roches, bois, landes et rivières, partez à la découverte des mystères du Vaudobin. Dès 6 ans.

Parking du site du Vaudobin, Guëprei Vaudobin Bailleul 61160 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Maëlys lebouteil