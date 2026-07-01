UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bailleul

FESTIVAL DE CARILLONS, Beffroi de Bailleul, place Liénart, Bailleul

mardi 21 juillet 2026 · Beffroi de Bailleul, place Liénart · Bailleul

FESTIVAL DE CARILLONS, Beffroi de Bailleul, place Liénart, Bailleul

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Beffroi de Bailleul, place Liénart
Adresse
place liénart, 59270 bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Auditions et concerts libres - Visites sur inscription au 03 65 67 10 17

FESTIVAL DE CARILLONS 21 – 25 juillet Beffroi de Bailleul, place Liénart Nord

Auditions et concerts libres – Visites sur inscription au 03 65 67 10 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

DATES DES CONCERTS :
Bailleul, le 25/07 à 18h
Bergues, le 02/08 à 11h
Hondschoote, les 14,15 et 16/08 à 18h
Bourbourg, le 22/08 à 18h
Hazebrouck, le 23/08 à 16h
Dunkerque, le 05/09 à 12h

LES AUDITIONS :
Bailleul, le 21/07 à 11h et le 23/07 à 16h
Hondschoote, les 15 et 16/08 à 12h

LES VISITES : sur inscription à l’office de tourisme (03 65 67 10 17)
Bailleul, le 25/07 à 14h, 15h et 16h

Beffroi de Bailleul, place Liénart place liénart, 59270 bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Visites, auditions et concerts gratuits des carillons de Flandres

association Carillons de Flandre

À voir aussi à Bailleul (Nord)