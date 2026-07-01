FESTIVAL DE CARILLONS, Beffroi de Bailleul, place Liénart, Bailleul
mardi 21 juillet 2026 · Beffroi de Bailleul, place Liénart · Bailleul
Informations pratiques
FESTIVAL DE CARILLONS 21 – 25 juillet Beffroi de Bailleul, place Liénart Nord
Auditions et concerts libres – Visites sur inscription au 03 65 67 10 17
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00
DATES DES CONCERTS :
Bailleul, le 25/07 à 18h
Bergues, le 02/08 à 11h
Hondschoote, les 14,15 et 16/08 à 18h
Bourbourg, le 22/08 à 18h
Hazebrouck, le 23/08 à 16h
Dunkerque, le 05/09 à 12h
LES AUDITIONS :
Bailleul, le 21/07 à 11h et le 23/07 à 16h
Hondschoote, les 15 et 16/08 à 12h
LES VISITES : sur inscription à l’office de tourisme (03 65 67 10 17)
Bailleul, le 25/07 à 14h, 15h et 16h
Beffroi de Bailleul, place Liénart place liénart, 59270 bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Visites, auditions et concerts gratuits des carillons de Flandres
association Carillons de Flandre
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