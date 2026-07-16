AGENDA · Bailleul
Festival de Carillon en Flandre, Bailleul, Bailleul
mardi 21 juillet 2026 · Bailleul
Informations pratiques
Festival de Carillon en Flandre 21 – 25 juillet Bailleul Nord
Visites de carillon sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00
Une invitation à découvrir un patrimoine musical unique au cœur de la ville.
Découvrez le programme
- Visites de carillon samedi 25 juillet à 14h, 15h et 16h : dès 8 ans, maximum 7 personnes par visite (sur inscription)
- Auditions : mardi 21 juilet à 11h par Alain Belpalme / jeudi 23 juillet à 16h par Florian Legrand
- Concert : samedi 25 juillet à 18h
Bailleul Grand’Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 65 67 10 17 »}, {« type »: « email », « value »: « bailleul@coeurdeflandre.fr »}]
Du 21 au 25 juillet, Bailleul résonne au rythme du Festival de carillon en Flandre !
Ville de Bailleul
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