Festival de Carillon en Flandre, Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Festival de Carillon en Flandre 21 – 25 juillet Bailleul Nord

Visites de carillon sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Une invitation à découvrir un patrimoine musical unique au cœur de la ville.

Découvrez le programme

Visites de carillon samedi 25 juillet à 14h, 15h et 16h : dès 8 ans, maximum 7 personnes par visite (sur inscription)

Auditions : mardi 21 juilet à 11h par Alain Belpalme / jeudi 23 juillet à 16h par Florian Legrand

Concert : samedi 25 juillet à 18h

Bailleul Grand’Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 65 67 10 17 »}, {« type »: « email », « value »: « bailleul@coeurdeflandre.fr »}]

Du 21 au 25 juillet, Bailleul résonne au rythme du Festival de carillon en Flandre !

Ville de Bailleul