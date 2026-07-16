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AGENDA · Bailleul

Festival de Carillon en Flandre, Bailleul, Bailleul

mardi 21 juillet 2026 · Bailleul

Festival de Carillon en Flandre, Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Bailleul
Adresse
Grand'Place Charles de Gaulle
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Visites de carillon sur inscription

Festival de Carillon en Flandre 21 – 25 juillet Bailleul Nord

Visites de carillon sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T19:00:00+02:00

Une invitation à découvrir un patrimoine musical unique au cœur de la ville.
Découvrez le programme

  • Visites de carillon samedi 25 juillet à 14h, 15h et 16h : dès 8 ans, maximum 7 personnes par visite (sur inscription)
  • Auditions : mardi 21 juilet à 11h par Alain Belpalme / jeudi 23 juillet à 16h par Florian Legrand
  • Concert : samedi 25 juillet à 18h

Bailleul Grand’Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 65 67 10 17 »}, {« type »: « email », « value »: « bailleul@coeurdeflandre.fr »}]
Du 21 au 25 juillet, Bailleul résonne au rythme du Festival de carillon en Flandre !

Ville de Bailleul

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