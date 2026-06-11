Bailleul

Beffroi express

3 Place Charles de Gaulle Bailleul Nord

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-14 2026-08-29

Cette visite libre et rapide vous permet de découvrir l’un des plus beaux points de vue du territoire, à votre rythme et sans commentaire guidé. Durée 45 minutes.

Vue 360° depuis le Beffroi

Prenez de la hauteur et profitez d’un accès privilégié au sommet du Beffroi pour admirer un panorama exceptionnel sur la ville et ses environs. Cette visite libre et rapide vous permet de découvrir l’un des plus beaux points de vue du territoire, à votre rythme et sans commentaire guidé.

Laissez-vous séduire par la beauté des paysages, immortalisez l’instant avec vos plus belles photos et vivez une expérience unique au cœur du patrimoine local. Une parenthèse incontournable pour les amateurs de belles vues et les visiteurs en quête d’un moment d’évasion.

Durée 45 minutes

Tarifs

Adultes 5.00 €

Enfants de 6 à 12 ans 3.00 €

Enfants moins de 6 ans gratuit

PASS famille 12.00€ 2 adultes + 2 enfants.

Réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux d’information touristique de Bailleul, Cassel et Hazebrouck.

Lieu de rendez vous

Devant l’Office de Tourisme de Bailleul, 10 min avant le début de la visite. .

3 Place Charles de Gaulle Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France +33 3 65 67 10 17

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English :

This quick, self-guided tour lets you discover one of the area’s most beautiful viewpoints at your own pace and without a guided commentary. Duration: 45 minutes.

L’événement Beffroi express Bailleul a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre