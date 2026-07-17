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Joséphine Baker en vadrouille à la médiathèque, Médiathèque Au fil des mots, Bailleul

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque Au fil des mots · Bailleul

Joséphine Baker en vadrouille à la médiathèque, Médiathèque Au fil des mots, Bailleul

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Au fil des mots
Adresse
22 bis rue d'Ypres 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Joséphine Baker en vadrouille à la médiathèque Vendredi 24 juillet, 10h00 Médiathèque Au fil des mots Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Créations à partir de boutons et de tissu, troc de vêtements, coloriages, lecture, jeux d’extérieurs…

Médiathèque Au fil des mots 22 bis rue d’Ypres 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Venez vous amuser à la médiathèque avec l’Espace Part’âge Joséphine Baker !

Flore Delplanque – Ville de Bailleul

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