Joséphine Baker en vadrouille à la médiathèque, Médiathèque Au fil des mots, Bailleul

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque Au fil des mots · Bailleul

Informations pratiques

Joséphine Baker en vadrouille à la médiathèque Vendredi 24 juillet, 10h00 Médiathèque Au fil des mots Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T12:00:00+02:00

Créations à partir de boutons et de tissu, troc de vêtements, coloriages, lecture, jeux d’extérieurs…

Médiathèque Au fil des mots 22 bis rue d’Ypres 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Venez vous amuser à la médiathèque avec l’Espace Part’âge Joséphine Baker !

Flore Delplanque – Ville de Bailleul