Course de caisses à savon Devant l’école publique Saint-Côme-d’Olt
samedi 22 août 2026 · Devant l'école publique · Saint-Côme-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Côme-d’Olt
Course de caisses à savon
Devant l’école publique Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Quoi de plus amusant qu’une course de caisse à savon ? Idéal pour rigoler entre amis ou en famille !
Inscription obligatoire à la course en tant que compétiteur au 06.45.67.08.05.
Début de la course à 14h devant l’école publique. Participation gratuite. .
Devant l’école publique Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 45 67 08 05
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English :
What could be more fun than a soapbox race? It’s perfect for having fun with friends or family!
L’événement Course de caisses à savon Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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