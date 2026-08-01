Course de caisses à savon Devant l’école publique Saint-Côme-d’Olt

Informations pratiques

Saint-Côme-d’Olt

Course de caisses à savon

Devant l’école publique Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Quoi de plus amusant qu’une course de caisse à savon ? Idéal pour rigoler entre amis ou en famille !

Inscription obligatoire à la course en tant que compétiteur au 06.45.67.08.05.

Début de la course à 14h devant l’école publique. Participation gratuite. .

Devant l’école publique Chemin du calvaire Saint-Côme-d’Olt 12500 Aveyron Occitanie +33 6 45 67 08 05

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English :

What could be more fun than a soapbox race? It’s perfect for having fun with friends or family!

L’événement Course de caisses à savon Saint-Côme-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)