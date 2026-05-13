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Course de Côte Moto Sancey

Course de Côte Moto Sancey samedi 20 juin 2026.

Ville : 25430 Sancey

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Sancey

Course de Côte Moto

Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Après 30 ans d’absence, la mythique Course de Côte Moto de Sancey renaît les 20 et 21 juin 2026, à Sancey dans le Doubs. Un week-end festif pour les passionnés, les familles et tous les curieux !   .

Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   sancey.racing.team@gmail.com

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English : Course de Côte Moto

L’événement Course de Côte Moto Sancey a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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