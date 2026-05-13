Course de Côte Moto Sancey
Course de Côte Moto Sancey samedi 20 juin 2026.
Sancey
Course de Côte Moto
Sancey Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Après 30 ans d’absence, la mythique Course de Côte Moto de Sancey renaît les 20 et 21 juin 2026, à Sancey dans le Doubs. Un week-end festif pour les passionnés, les familles et tous les curieux ! .
Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté sancey.racing.team@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course de Côte Moto
L’événement Course de Côte Moto Sancey a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
À voir aussi à Sancey (Doubs)
- Airbnb SNCF EasyJet Comcom Sancey Sancey 20 mai 2026
- Réagir en cas de problème Comcom Sancey Sancey 22 mai 2026
- Salon d’Art avec ART’Cades Sancey 23 mai 2026
- Vrai ou faux ? (quiz numérique) Comcom Sancey Sancey 27 mai 2026
- Bicentenaire Sainte Jeanne Antide Sancey 29 mai 2026