Concarneau

Course de filles et de garçons de café

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Journée festive et conviviale organisée par l’Union des Commerçants de Concarneau

Au programme

– Concerts & animations musicales

– Animations enfants

– Restauration sur place

– Flashmob

– Course enfants & course professionnelle

– DJ pour clôturer la journée

Pour toute inscription ou demande d’informations

contact@concarneau-commerces.fr .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 09 10

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English :

L’événement Course de filles et de garçons de café Concarneau a été mis à jour le 2026-05-28 par OTC CCA