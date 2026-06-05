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Course de filles et de garçons de café Concarneau

Course de filles et de garçons de café Concarneau dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Concarneau

Course de filles et de garçons de café

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Journée festive et conviviale organisée par l’Union des Commerçants de Concarneau

Au programme
– Concerts & animations musicales
– Animations enfants
– Restauration sur place
– Flashmob
– Course enfants & course professionnelle
– DJ pour clôturer la journée

Pour toute inscription ou demande d’informations
contact@concarneau-commerces.fr   .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 09 10 

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English :

L’événement Course de filles et de garçons de café Concarneau a été mis à jour le 2026-05-28 par OTC CCA

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