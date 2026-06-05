Course de filles et de garçons de café Concarneau
Course de filles et de garçons de café Concarneau dimanche 7 juin 2026.
Concarneau
Course de filles et de garçons de café
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Journée festive et conviviale organisée par l’Union des Commerçants de Concarneau
Au programme
– Concerts & animations musicales
– Animations enfants
– Restauration sur place
– Flashmob
– Course enfants & course professionnelle
– DJ pour clôturer la journée
Pour toute inscription ou demande d’informations
contact@concarneau-commerces.fr .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 09 10
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English :
L’événement Course de filles et de garçons de café Concarneau a été mis à jour le 2026-05-28 par OTC CCA
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