Course de la Loutre Esplanade de la Rotonde Vichy
mardi 15 septembre 2026 · Esplanade de la Rotonde · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Course de la Loutre
Esplanade de la Rotonde 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-09-15 21:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Il s’agit d’une course à pied caritative pour les étudiants du bassin vichyssois et de Clermont-Ferrand, organisée sur les bords de l’Allier, dont l’intégralité des bénéfices issus des inscriptions sera reversée à une association.
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Esplanade de la Rotonde 1 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 46 16 27 cultivetapastille@gmail.com
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English :
This is a charity run for students in the Vichy and Clermont-Ferrand areas, organizedalong the banks of the Allier River, with all proceeds from registration fees going to a charity.
L’événement Course de la Loutre Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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