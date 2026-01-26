Course de la solidarité Moulins
Course de la solidarité Moulins samedi 19 septembre 2026.
Course de la solidarité
Moulins Allier
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
2026-09-19
Cet événement unique allie sport, convivialité et engagement solidaire dans un cadre exceptionnel. Découvrez pourquoi cette course est bien plus qu’une simple compétition.
Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 96 39 eamya03@gmail.com
English :
This unique event combines sport, conviviality and solidarity in an exceptional setting. Find out why this race is so much more than just a competition.
