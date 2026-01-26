Course de la solidarité

Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Cet événement unique allie sport, convivialité et engagement solidaire dans un cadre exceptionnel. Découvrez pourquoi cette course est bien plus qu’une simple compétition.

.

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 96 39 eamya03@gmail.com

English :

This unique event combines sport, conviviality and solidarity in an exceptional setting. Find out why this race is so much more than just a competition.

