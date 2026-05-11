COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse
COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse vendredi 29 mai 2026.
Toulouse
COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES
LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à la course de véhicules solaires 2026 avec Planète Sciences Occitanie !
Cette année encore, de nombreux défis attendent nos jeunes pilotes. Parmi eux, la
montagne , une rampe montante et descendante de 2,5 mètres de large sur 13 mètres de long, ou encore le terrain tropical , une nouvelle piste texturée recouverte de pelouse synthétique, qui ancre davantage la stratégie au cœur de la compétition.
En parallèle, vous pourrez prendre part à différentes animations sur la
thématique solaire et des énergies renouvelables au sein du village solaire.
Bon à savoir
– Accès libre pour assister aux courses de robots pour les détenteurs d’un billet jour Cité de l’espace. 29 .
LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and watch the 2026 solar vehicle race with Planète Sciences Occitanie!
L’événement COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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