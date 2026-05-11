COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse

Toulouse

COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à la course de véhicules solaires 2026 avec Planète Sciences Occitanie !

Cette année encore, de nombreux défis attendent nos jeunes pilotes. Parmi eux, la

montagne , une rampe montante et descendante de 2,5 mètres de large sur 13 mètres de long, ou encore le terrain tropical , une nouvelle piste texturée recouverte de pelouse synthétique, qui ancre davantage la stratégie au cœur de la compétition.

En parallèle, vous pourrez prendre part à différentes animations sur la

thématique solaire et des énergies renouvelables au sein du village solaire.

Bon à savoir

– Accès libre pour assister aux courses de robots pour les détenteurs d’un billet jour Cité de l’espace. 29 .

LA CITÉ DE L’ESPACE Avenue Jean Gonord Toulouse 31506 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come and watch the 2026 solar vehicle race with Planète Sciences Occitanie!

L’événement COURSE DE VÉHICULES SOLAIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE