Course d’endurance les 8 heures du Coiroux Aubazines
Course d’endurance les 8 heures du Coiroux Aubazines dimanche 4 octobre 2026.
Aubazines
Course d’endurance les 8 heures du Coiroux
Parc de Loisirs du Coiroux Aubazines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Epreuve d’endurance unique autour de Lac de Coiroux avec une boucle de 7km à parcourir toutes les heures. A chaque heure, un nouveau départ est donné. Les coureurs disposent de 60 minutes maximum pour terminer la boucle et revenir sur la zone de départ avant le prochain départ. Au total 8 boucles sont au programme, soit 56 km maximum
Organisé par Celeste Running, sur réservation en ligne
Restauration et animations sur place .
Parc de Loisirs du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Course d’endurance les 8 heures du Coiroux
L’événement Course d’endurance les 8 heures du Coiroux Aubazines a été mis à jour le 2026-06-19 par Corrèze Tourisme
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