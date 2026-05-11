Course des Foulées de Bistrots Arromanches-les-Bains
Course des Foulées de Bistrots Arromanches-les-Bains samedi 26 septembre 2026.
Arromanches-les-Bains
Course des Foulées de Bistrots
Arromanches Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:30:00
fin : 2026-09-26 18:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Cette célèbre course populaire caennaise s’exporte pour la 1ère fois sur la côte, à Arromanches, pour reproduire l’ambiance festive mais aussi sportive de cet évènement.
Des animations seront prévues, notamment par les bars situés le long du parcours. Courez déguisé.e.s ! C’est la tradition…
Cette célèbre course populaire caennaise s’exporte pour la 1ère fois sur la côte, et c’est Arromanches qu’ils ont choisi pour reproduire l’ambiance festive mais aussi sportive de cet évènement.
Un parcours facile dans une ambiance de fête avec des animations prévues notamment par les bars situés le long du parcours.
Venez déguisé.e.s ! Les plus beaux lots pour les meilleurs déguisements.
Attention, les rues d’Arromanches seront fermées le temps de la course. .
Arromanches Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Course des Foulées de Bistrots
This famous popular race from Caen is coming to the coast for the 1st time, to Arromanches, to reproduce the festive but also sporting atmosphere of this event.
There will be plenty of entertainment, including bars along the route. Run in fancy dress! It’s tradition…
L’événement Course des Foulées de Bistrots Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom
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