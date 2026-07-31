Course des garçons et filles de café Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Course des garçons et filles de café

Place Schneider Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Après le succès de sa première édition départementale, la Course des Garçons et Filles de Café s’installe place Schneider au Creusot, le mercredi 30 septembre 2026, pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.

Au programme la célèbre course des garçons et filles de café, des démonstrations de savoir-faire, des animations, des rencontres avec les professionnels, des ateliers de découverte des métiers et des espaces dédiés à l’orientation et à l’emploi.

Matinée réservée aux scolaire / Après-midi ouvert à tous à partir de 14h !

Ouvert à tous, cet événement mettra à l’honneur les métiers de l’hôtellerie-restauration et de l’agriculture tout en valorisant les talents, les entreprises et les formations qui font la richesse de notre territoire.

Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux, venez encourager les participants et partager un moment festif au cœur du Creusot !

Entrée libre

Programme de la journée du mercredi 30 septembre 2026

Matin demi-journée dédiée aux scolaires (collèges, MiLo…)

Stands de présentation des organismes de formation et des établissements dispensant des formations aux métiers du territoire.

Démonstrations professionnelles (cuisson, bartending, service, mise en place…)

Découverte des métiers via casques VR, quiz et ateliers

Mise en situation mini course des cafés

Déjeuner sollicitation des restaurateurs alentours

Après-midi ouvert à tous

Stands de présentation des organismes de formation et des établissements dispensant des formations aux métiers du territoire.

Stands de présentation des acteurs de l’emploi

Démonstrations professionnelles (cuisson, bartending, service, mise en place…)

Découverte des métiers via casques VR, quiz et ateliers

Marché des producteurs locaux en partenariat avec la FDSEA71

Buvette / café / barbe à papa

Jeu type tombola

Courses des filles et garçons de café

– les élèves

– les professionnels

– les demandeurs d’emploi

Podium .

Place Schneider Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 98 00 contact@umih71.fr

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English : Course des garçons et filles de café

L’événement Course des garçons et filles de café Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-31 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II