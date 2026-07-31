Course des garçons et filles de café Le Creusot
mercredi 30 septembre 2026 · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Course des garçons et filles de café
Place Schneider Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 09:00:00
fin : 2026-09-30 12:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Après le succès de sa première édition départementale, la Course des Garçons et Filles de Café s’installe place Schneider au Creusot, le mercredi 30 septembre 2026, pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du partage.
Au programme la célèbre course des garçons et filles de café, des démonstrations de savoir-faire, des animations, des rencontres avec les professionnels, des ateliers de découverte des métiers et des espaces dédiés à l’orientation et à l’emploi.
Matinée réservée aux scolaire / Après-midi ouvert à tous à partir de 14h !
Ouvert à tous, cet événement mettra à l’honneur les métiers de l’hôtellerie-restauration et de l’agriculture tout en valorisant les talents, les entreprises et les formations qui font la richesse de notre territoire.
Que vous soyez en famille, entre amis ou simplement curieux, venez encourager les participants et partager un moment festif au cœur du Creusot !
Entrée libre
Programme de la journée du mercredi 30 septembre 2026
Matin demi-journée dédiée aux scolaires (collèges, MiLo…)
Stands de présentation des organismes de formation et des établissements dispensant des formations aux métiers du territoire.
Démonstrations professionnelles (cuisson, bartending, service, mise en place…)
Découverte des métiers via casques VR, quiz et ateliers
Mise en situation mini course des cafés
Déjeuner sollicitation des restaurateurs alentours
Après-midi ouvert à tous
Stands de présentation des organismes de formation et des établissements dispensant des formations aux métiers du territoire.
Stands de présentation des acteurs de l’emploi
Démonstrations professionnelles (cuisson, bartending, service, mise en place…)
Découverte des métiers via casques VR, quiz et ateliers
Marché des producteurs locaux en partenariat avec la FDSEA71
Buvette / café / barbe à papa
Jeu type tombola
Courses des filles et garçons de café
– les élèves
– les professionnels
– les demandeurs d’emploi
Podium .
Place Schneider Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 22 98 00 contact@umih71.fr
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English : Course des garçons et filles de café
L’événement Course des garçons et filles de café Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-31 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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