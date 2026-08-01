AGENDA · Le Creusot
Fête patronale de la Saint-Laurent Le Creusot
samedi 8 août 2026 · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Fête patronale de la Saint-Laurent
Place Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-08
Traditionnelle fête foraine avec attractions. .
Place Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête patronale de la Saint-Laurent
L’événement Fête patronale de la Saint-Laurent Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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