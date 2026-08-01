Informations pratiques

Le Creusot

Fête patronale de la Saint-Laurent

Place Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-08

Traditionnelle fête foraine avec attractions. .

Place Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête patronale de la Saint-Laurent

L’événement Fête patronale de la Saint-Laurent Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II