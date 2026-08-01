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AGENDA · Le Creusot

Fête patronale de la Saint-Laurent Le Creusot

samedi 8 août 2026 · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Place Saint-Charles
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Fête patronale de la Saint-Laurent

Place Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-08

Traditionnelle fête foraine avec attractions.   .

Place Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fête patronale de la Saint-Laurent

L’événement Fête patronale de la Saint-Laurent Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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