Lupin dans la ville Cour du Château Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

Lupin dans la ville

Cour du Château Académie François Bourdon, Le Creusot, France Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 13:30:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).

Énigmes Observation Dextérité.

Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou du Comte de Monte Cristo et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

En famille ou entre amis.

Scénario Arsène Lupin contre Monte Cristo l’abbé Faria, un vieil ami du célèbre Arsène Lupin, a emporté son secret dans la tombe l’emplacement d’un trésor inestimable. Quelques indices se font jour et Arsène Lupin se prend au jeu de retrouver le trésor. Mais il semblerait qu’un adversaire de taille vient de se lancer dans la même aventure le Comte de Monte Cristo !

En effet, Edmond Dantès, qui vient tout juste de s’évader de prison, projette maintenant de devenir le Comte de Monte Cristo et de réaliser sa terrible vengeance. Pour cela, il a besoin d’une grande fortune. Fort heureusement, son ancien voisin de cellule, l’abbé Faria, lui avait donné de précieuses informations concernant un formidable trésor…

Infos pratiques

Durée 2h en moyenne. Le jeu n’est pas chronométré.

Gratuit pour les -12 ans. Les enfants plus jeunes peuvent participer aux énigmes d’observation. Pas de billets à prendre pour les -12 ans.

Pour un meilleur confort, nous conseillons des équipes de 3 à 6 joueurs. Le jeu est aussi jouable à 2 joueurs.

Les équipes doivent comporter au moins un adulte majeur et responsable, muni de son billet. Les personnes mineures ne sont pas sous la responsabilité des animateurs et des organisateurs.

A noter il est possible de vous inscrire séparément en indiquant le même nom d’équipe.

Le jour même, équipez-vous d’un smartphone bien chargé par équipe. Celui-ci servira à accéder au site mobile du jeu. Nous vous recommandons également de prévoir tous éléments utiles en cas de risques météorologiques (crème solaire, parapluie etc.). .

Cour du Château Académie François Bourdon, Le Creusot, France Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 62 58 48 94 evenement@creanim.net

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English : Lupin dans la ville

L’événement Lupin dans la ville Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II