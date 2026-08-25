Informations pratiques

Colmar

Course d’orientation de la nuit de la Saint-Etienne

1 rue des Tisserands Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-26 16:00:00

fin : 2026-12-26 18:30:00

Date(s) :

2026-12-26

Une découverte inédite de Colmar !

Le Club d’orientation de Colmar vous propose cette animation digestive et ludique est ouverte à tous, trouver 25 balises indiquées sur la carte de jeu.

Vous fêtez Noël en Alsace ? Alors découvrez le centre historique et les illuminations de Colmar en participant à la 29ème Course d’Orientation de nuit de la St Etienne, organisée par le Club d’Orientation de Colmar COC.

Le jeu consiste à trouver 25 balises dans la ville, indiqués sur la carte remise à l’accueil de l’Office municipal des Sports en 1h de course.

Cette animation digestive et ludique est ouverte à tous enfants et adultes de tous les âges y compris les personnes à mobilité réduite.

Apportez une lampe de poche pour éclairer la carte. (Les lampes frontales à forte luminosité, qui éblouissent le public, sont interdites).

Prévoir une caution de 40 euros (chèque ou espèces ), une pièce d’identité ou clés de voiture, pour le prêt des doigts électroniques. Prévoir le temps pour se garer et arriver au lieu d’accueil. .

1 rue des Tisserands Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 14 35 39 inscriptions@cocolmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An original way to discover Colmar!

The Club d?orientation de Colmar offers you this digestive and fun activity, open to all. Find the 25 beacons indicated on the game map.

L’événement Course d’orientation de la nuit de la Saint-Etienne Colmar a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de Colmar