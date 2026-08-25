Informations pratiques

Colmar

Port en fête

6 rue du Canal Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Rendez-vous pour la 2ème édition de Port en fête pour une soirée conviviale au bord de l’eau ! Au programme concert avec @les.escrocsduswing, marché de créateur.ices et talents locaux, foodtrucks et buvette.

Rendez-vous pour la 2ème édition de Port en fête au Port de plaisance de Colmar pour une soirée conviviale au bord de l’eau !

Au programme

– Concert avec @les.escrocsduswing

– Marché de créateur.ices et talents locaux

– Foodtrucks

– Buvette

Venez nombreux partager ce moment festif !

Attention: pas de places de parking sur place. 0 .

6 rue du Canal Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 82 20

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English :

Join us for the 2nd edition of Port en fête for a fun-filled evening by the water!%A0On the program: a concert featuring @les.escrocsduswing, a market showcasing local designers and talent, food trucks, and a refreshment stand.

L’événement Port en fête Colmar a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de Colmar