Port en fête Colmar
vendredi 28 août 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Port en fête
6 rue du Canal Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Rendez-vous pour la 2ème édition de Port en fête pour une soirée conviviale au bord de l’eau ! Au programme concert avec @les.escrocsduswing, marché de créateur.ices et talents locaux, foodtrucks et buvette.
Rendez-vous pour la 2ème édition de Port en fête au Port de plaisance de Colmar pour une soirée conviviale au bord de l’eau !
Au programme
– Concert avec @les.escrocsduswing
– Marché de créateur.ices et talents locaux
– Foodtrucks
– Buvette
Venez nombreux partager ce moment festif !
Attention: pas de places de parking sur place. 0 .
6 rue du Canal Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 82 20
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English :
Join us for the 2nd edition of Port en fête for a fun-filled evening by the water!%A0On the program: a concert featuring @les.escrocsduswing, a market showcasing local designers and talent, food trucks, and a refreshment stand.
L’événement Port en fête Colmar a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de Colmar
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