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AGENDA · Colmar

Port en fête Colmar

vendredi 28 août 2026 · Colmar

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
6 rue du Canal
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Port en fête

6 rue du Canal Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Rendez-vous pour la 2ème édition de Port en fête pour une soirée conviviale au bord de l’eau ! Au programme concert avec @les.escrocsduswing, marché de créateur.ices et talents locaux, foodtrucks et buvette.
Rendez-vous pour la 2ème édition de Port en fête au Port de plaisance de Colmar pour une soirée conviviale au bord de l’eau ! 

Au programme
– Concert avec @les.escrocsduswing
– Marché de créateur.ices et talents locaux
– Foodtrucks
– Buvette

Venez nombreux partager ce moment festif ! 

Attention: pas de places de parking sur place.  0  .

6 rue du Canal Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 82 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for the 2nd edition of Port en fête for a fun-filled evening by the water!%A0On the program: a concert featuring @les.escrocsduswing, a market showcasing local designers and talent, food trucks, and a refreshment stand.

L’événement Port en fête Colmar a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de tourisme de Colmar

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