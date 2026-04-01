Course d’Orientation Familiale Salle des Fêtes Mareuil-le-Port
Course d’Orientation Familiale Salle des Fêtes Mareuil-le-Port samedi 18 avril 2026.
Mareuil-le-Port
Course d’Orientation Familiale
Salle des Fêtes Cerseuil Mareuil-le-Port Marne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Préparez vos baskets et votre sens de l’orientation ! L’Amicale des sapeurs-pompiers de Mareuil-le-Port vous invite à une matinée sportive et ludique au cœur de la nature, le samedi 18 avril 2026. Que vous soyez grand sportif ou simple promeneur, venez partager un moment privilégié en famille ou entre amis.
Départs Entre 10h00 et 11h00 Départ de la Salle des fêtes de Cerseuil
Le petit plus Un cadeau sera offert aux 3 premiers arrivés ! .
Salle des Fêtes Cerseuil Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est co-cerseuil@gmail.com
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English : Course d’Orientation Familiale
L’événement Course d’Orientation Familiale Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne