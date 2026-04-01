Course d’Orientation Familiale Salle des Fêtes Mareuil-le-Port

Mareuil-le-Port

Course d’Orientation Familiale

Salle des Fêtes Cerseuil Mareuil-le-Port Marne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

Préparez vos baskets et votre sens de l’orientation ! L’Amicale des sapeurs-pompiers de Mareuil-le-Port vous invite à une matinée sportive et ludique au cœur de la nature, le samedi 18 avril 2026. Que vous soyez grand sportif ou simple promeneur, venez partager un moment privilégié en famille ou entre amis.

Départs Entre 10h00 et 11h00 Départ de la Salle des fêtes de Cerseuil

Le petit plus Un cadeau sera offert aux 3 premiers arrivés ! .

Salle des Fêtes Cerseuil Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est co-cerseuil@gmail.com

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English : Course d’Orientation Familiale

L’événement Course d’Orientation Familiale Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne