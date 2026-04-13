Le Grand Brasero de Printemps Champagne Harlin Père & Fils Mareuil-le-Port

Mareuil-le-Port

Le Grand Brasero de Printemps

Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port Marne

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Célébrez le retour des beaux jours autour d’un grand déjeuner au brasero au Champagne Harlin Père & Fils. Une expérience culinaire authentique au cœur du domaine, où les saveurs grillées rencontrent la finesse de leurs bulles.

Au programme Repas convivial au brasero, dégustation de plusieurs cuvées de la maison et visites flash des caves et de la cuverie tout au long de l’après-midi. .

Champagne Harlin Père & Fils 8 rue de la Fontaine Mareuil-le-Port 51700 Marne Grand Est

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English : Le Grand Brasero de Printemps

L’événement Le Grand Brasero de Printemps Mareuil-le-Port a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne