Course d’Orientation Planim’ Nature Maison de la Nature Limoges

Informations pratiques

Limoges

Course d’Orientation Planim’ Nature

Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez participer à une course d’orientation nature. Apprenez à vous orienter et à lire une carte, vous repérer… Ressentez l’excitation à l’approche d’une balise, faites la course avec vos amis.

Atelier à réaliser en famille et en autonomie avec l’aide d’une carte et d’une feuille de route. Prendre une tenue adaptées aux conditions météorologiques. Bottes ou chaussures de marche fermées. .

Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 39 00 planim-nature@fdc87.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Course d’Orientation Planim’ Nature

L’événement Course d’Orientation Planim’ Nature Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole