Course d’Orientation Planim’ Nature Maison de la Nature Limoges
mercredi 12 août 2026 · Maison de la Nature · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Course d’Orientation Planim’ Nature
Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez participer à une course d’orientation nature. Apprenez à vous orienter et à lire une carte, vous repérer… Ressentez l’excitation à l’approche d’une balise, faites la course avec vos amis.
Atelier à réaliser en famille et en autonomie avec l’aide d’une carte et d’une feuille de route. Prendre une tenue adaptées aux conditions météorologiques. Bottes ou chaussures de marche fermées. .
Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 01 39 00 planim-nature@fdc87.com
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English : Course d’Orientation Planim’ Nature
L’événement Course d’Orientation Planim’ Nature Limoges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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