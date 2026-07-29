Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès Frac-Artothèque Limoges
mercredi 12 août 2026 · Frac-Artothèque · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès
Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août 2026, une éclipse partielle du Soleil sera visible depuis Limoges.
À l’occasion de cet événement astronomique exceptionnel, le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine invite le public à participer à une journée imaginée par l’artiste Marianne Vieulès, mêlant pratique artistique, observation du ciel et moment de convivialité.
Création de lunettes d’éclipse cyanotypées pour regarder l’éclipse en toute sécurité !
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
15 places disponibles. .
Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 09 00 reservation@fracarto.fr
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English : Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès
L’événement Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin
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