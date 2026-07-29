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Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès Frac-Artothèque Limoges

mercredi 12 août 2026 · Frac-Artothèque · Limoges

Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès Frac-Artothèque Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Frac-Artothèque
Adresse
17 Bis Rue Charles Michels
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Limoges

Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Le 12 août 2026, une éclipse partielle du Soleil sera visible depuis Limoges.

À l’occasion de cet événement astronomique exceptionnel, le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine invite le public à participer à une journée imaginée par l’artiste Marianne Vieulès, mêlant pratique artistique, observation du ciel et moment de convivialité.
Création de lunettes d’éclipse cyanotypées pour regarder l’éclipse en toute sécurité !

Pour les enfants de 7 à 12 ans.
15 places disponibles.   .

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 09 00  reservation@fracarto.fr

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English : Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès

L’événement Total Éclipse Atelier familial avec l’artiste Marianne Vieulès Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin

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