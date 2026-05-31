Mes premiers pas au musée Les rêves du chien Porcelaine Musée national Adrien Dubouché Limoges

Limoges

Mes premiers pas au musée Les rêves du chien Porcelaine

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Le chien Porcelaine s’est endormi. Suivez l’histoire de son rêve en participant avec votre enfant à cette visite relaxante et poétique à l’aide de musique, de petites histoires et des œuvres du musée. Poursuivez votre visite avec la création en famille d’une guirlande d’étoiles en argile.

Effectif 14 participants.

Réservations conseillées.

Informations pratiques

– Cette activité est réservée aux enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte.

– Les thématiques abordées (visite + activité) sont les mêmes que pendant l’année 2025-2026 les enfants qui auraient déjà participé à cette thématique ne découvriront donc rien de nouveau.

– Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte. Tous prennent part à l’activité et doivent donc payer leur place.

– Il est conseillé de se présenter 10 minutes avant le début de votre activité. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 55 33 08 50

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English : Mes premiers pas au musée Les rêves du chien Porcelaine

L’événement Mes premiers pas au musée Les rêves du chien Porcelaine Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin