UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Draguignan

Course – Dragui’Run, Stade Louis Gilly, Draguignan

dimanche 25 octobre 2026 · Stade Louis Gilly · Draguignan

Course – Dragui’Run, Stade Louis Gilly, Draguignan

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Stade Louis Gilly
Adresse
Chemin du Petit Plan Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
1 € par dossard

Course – Dragui’Run Dimanche 25 octobre, 10h00 Stade Louis Gilly Var

1 € par dossard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T14:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T14:00:00+01:00

La Dragui Run revient cette année le dimanche 25 octobre 2026.
Une course de 5 et 11km dès 10h depuis le stade Gilly.
Suivront les courses enfants à 11h30.
Inscription en ligne sur chronosport.fr
1 € par dossard reversé à l association les rêves de Tahina et au Secours Populaires. Un tour de cou offert à l’arrivée.

Stade Louis Gilly Chemin du Petit Plan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://chronosport.fr »}]
5e édition de Dragui’Run

À voir aussi à Draguignan (Var)