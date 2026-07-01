Course – Dragui’Run, Stade Louis Gilly, Draguignan
dimanche 25 octobre 2026 · Stade Louis Gilly · Draguignan
Informations pratiques
Course – Dragui’Run Dimanche 25 octobre, 10h00 Stade Louis Gilly Var
1 € par dossard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T14:00:00+01:00
Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T14:00:00+01:00
La Dragui Run revient cette année le dimanche 25 octobre 2026.
Une course de 5 et 11km dès 10h depuis le stade Gilly.
Suivront les courses enfants à 11h30.
Inscription en ligne sur chronosport.fr
1 € par dossard reversé à l association les rêves de Tahina et au Secours Populaires. Un tour de cou offert à l’arrivée.
Stade Louis Gilly Chemin du Petit Plan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://chronosport.fr »}]
5e édition de Dragui’Run
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