Course du Soleil Place Camoin La Londe-les-Maures
Course du Soleil Place Camoin La Londe-les-Maures vendredi 3 juillet 2026.
Course du Soleil
Place Camoin Avenue Georges Clemenceau La Londe-les-Maures Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:15:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez participer à la Course du Soleil à la Londe les Maures. Un rendez-vous incontournable pour tous les coureurs sur des parcours semi-nature.
Place Camoin Avenue Georges Clemenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 34 77 37 coursedusoleil.lalonde@gmail.com
English : Race of the Sun
Come and take part in the Course du Soleil in La Londe les Maures. An unmissable event for all runners on semi-natural courses.
L’événement Course du Soleil La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var