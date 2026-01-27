Course du Soleil Place Camoin La Londe-les-Maures

Course du Soleil

Place Camoin Avenue Georges Clemenceau La Londe-les-Maures Var

Début : 2026-07-03 20:15:00

fin : 2026-07-03

2026-07-03

Venez participer à la Course du Soleil à la Londe les Maures. Un rendez-vous incontournable pour tous les coureurs sur des parcours semi-nature.

Place Camoin Avenue Georges Clemenceau La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 34 77 37 coursedusoleil.lalonde@gmail.com

English : Race of the Sun

Come and take part in the Course du Soleil in La Londe les Maures. An unmissable event for all runners on semi-natural courses.

