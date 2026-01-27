Course féminine Courir pour elle(s) Château Pas du Cerf La Londe-les-Maures

Course féminine Courir pour elle(s)

Château Pas du Cerf 5920 route de Collobrières La Londe-les-Maures Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03

2026-10-03

Venez participer à la 3e édition de la course féminine Courir pour elle(s) à la Londe les Maures. Ouverte à toutes les coureuses et marcheuses sur un parcours nature entre vignes et collines.

Château Pas du Cerf 5920 route de Collobrières La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur courirpourelle.s83250@gmail.com

English : Women’s race: Run for her(s)

Come and take part in the 3rd edition of the Courir pour elle(s) women’s race in La Londe les Maures. Open to all runners and walkers on a nature trail through vineyards and hills.

