Course Gem’Aubagne 2e édition RDV devant le Centre des congrès AGORA Aubagne
dimanche 6 septembre 2026 · RDV devant le Centre des congrès AGORA · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Course Gem’Aubagne 2e édition
Dimanche 6 septembre 2026.
Le 5 km départ 8 h Fin 8 h 30
Le 10 km départ 8 h 30 Fin 10 h 15. RDV devant le Centre des congrès AGORA Avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
La GEM’AUBAGNE, ce n’est pas qu’une course… c’est une ambiance !
Des coureurs motivés, des bénévoles en feu, des encouragements sur le parcours et une journée placée sous le signe du partage et dela solidarité.
2 épreuves de course à pied hors stade de 5 & 10 km (plats).
course solidaire, une partie du coût des dossards sera reversée à l’association TEAM MATHILDE. .
RDV devant le Centre des congrès AGORA Avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The GEM’AUBAGNE isn’t just a race… it’s an atmosphere!
Motivated runners, enthusiastic volunteers, cheers along the course, and a day dedicated to sharing and solidarity.
L’événement Course Gem’Aubagne 2e édition Aubagne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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