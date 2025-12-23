Course Gem’Aubagne 2e édition RDV devant le Centre des congrès AGORA Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Course Gem’Aubagne 2e édition

Dimanche 6 septembre 2026.

Le 5 km départ 8 h Fin 8 h 30

Le 10 km départ 8 h 30 Fin 10 h 15. RDV devant le Centre des congrès AGORA Avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La GEM’AUBAGNE, ce n’est pas qu’une course… c’est une ambiance !

Des coureurs motivés, des bénévoles en feu, des encouragements sur le parcours et une journée placée sous le signe du partage et dela solidarité.

2 épreuves de course à pied hors stade de 5 & 10 km (plats).

course solidaire, une partie du coût des dossards sera reversée à l’association TEAM MATHILDE. .

RDV devant le Centre des congrès AGORA Avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The GEM’AUBAGNE isn’t just a race… it’s an atmosphere!

Motivated runners, enthusiastic volunteers, cheers along the course, and a day dedicated to sharing and solidarity.

L’événement Course Gem’Aubagne 2e édition Aubagne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile