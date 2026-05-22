Course La Folle Furieuse® Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

Course La Folle Furieuse®

Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK 21 Chemin des écludes Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

39.99

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La Folle Furieuse® Lorraine revient en force pour sa 6 édition ! Bienvenue dans les Vosges, dans une superbe base de loisirs Wam Park® dans la charmante ville de Thaon-les-Vosges. En Famille ou entre amis, préparez-vous à un parcours de 5 kilomètres jalonné de 25 obstacles 100% inédit !Tout public

39.99 .

Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK 21 Chemin des écludes Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 825 80 01 53 info@lafollefurieuse.com

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English :

The Folle Furieuse® Lorraine is back in force for its 6th edition! Welcome to the Vosges, in a superb Wam Park® leisure park in the charming town of Thaon-les-Vosges. With family or friends, get ready for a 5-kilometre course lined with 25 100% new obstacles!

L’événement Course La Folle Furieuse® Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT EPINAL ET SA REGION