Course La Folle Furieuse® Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK Thaon-les-Vosges
Course La Folle Furieuse® Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK Thaon-les-Vosges dimanche 26 juillet 2026.
Thaon-les-Vosges
Course La Folle Furieuse®
Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK 21 Chemin des écludes Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
39.99
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La Folle Furieuse® Lorraine revient en force pour sa 6 édition ! Bienvenue dans les Vosges, dans une superbe base de loisirs Wam Park® dans la charmante ville de Thaon-les-Vosges. En Famille ou entre amis, préparez-vous à un parcours de 5 kilomètres jalonné de 25 obstacles 100% inédit !Tout public
39.99 .
Domaine des lacs -Base de loisirs WAM PARK 21 Chemin des écludes Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 825 80 01 53 info@lafollefurieuse.com
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English :
The Folle Furieuse® Lorraine is back in force for its 6th edition! Welcome to the Vosges, in a superb Wam Park® leisure park in the charming town of Thaon-les-Vosges. With family or friends, get ready for a 5-kilometre course lined with 25 100% new obstacles!
L’événement Course La Folle Furieuse® Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-05-22 par OT EPINAL ET SA REGION
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