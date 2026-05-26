Thaon-les-Vosges

Spectacle de danse sourires d’Ukraine

Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Danses traditionnelles et folklore d’Europe de l’Est.

Le fabuleux spectacle Sourires d’Ukraine fait son grand retour en Lorraine, il sera, cet été sur les scènes vosgiennes.

Pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine, l’Association Liouba Lorr’Ukraine avec des villes partenaires, organise plusieurs concerts solidaires dans le département ; une occasion unique de savourer deux heures de danse, de chant et d’art du cirque, mêlant folklore et traditions slaves, pour le plus grand plaisir, et même l’émerveillement, d’un public toujours plus nombreux.

Avec près de cinquante jeunes artistes sur scène, Sourires d’Ukraine met en lumière les traditions et le folklore ukrainien

Les acrobates et contorsionnistes aux numéros époustouflants vous feront frémir avec leurs numéros dignes des plus grands cabarets parisiens.

Pour que le spectacle soit complet, les danseurs seront accompagnés par de jeunes prodiges issus des meilleures conservatoires du nord de l’Ukraine.

Venez applaudir ces jeunes dont le talent n’a d’égal que la virtuosité pendant 2h d’un spectacle inoubliable.

Buvette et stand d’artisanat traditionnel ukrainien seront également au rendez-vous de cette soirée

A ne pas manquer !Tout public

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Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 41 19 34

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English :

Traditional dances and folklore from Eastern Europe.

The fabulous Sourires d?Ukraine show is making a comeback in Lorraine, and will be on stage in the Vosges this summer.

In aid of the victims of the war in Ukraine, the Liouba Lorr?Ukraine Association and its partner towns are organizing a number of solidarity concerts in the département, offering a unique opportunity to enjoy two hours of dance, song and circus arts, combining folklore and Slavic traditions, to the delight and amazement of an ever-growing audience.

With nearly fifty young artists on stage, Sourires d?Ukraine showcases Ukrainian folklore and traditions

The acrobats and contortionists will thrill you with acts worthy of the greatest Parisian cabarets.

To complete the show, the dancers will be accompanied by young prodigies from the best conservatories in northern Ukraine.

Come and applaud these young dancers, whose talent is matched only by their virtuosity, for 2 hours of unforgettable entertainment.

Refreshments and a stand selling traditional Ukrainian crafts will also be on hand

Not to be missed!

L’événement Spectacle de danse sourires d’Ukraine Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION