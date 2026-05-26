Merveilleuses estivales Cour de la Coop Thaon-les-Vosges
Merveilleuses estivales Cour de la Coop Thaon-les-Vosges jeudi 16 juillet 2026.
Thaon-les-Vosges
Merveilleuses estivales
Cour de la Coop 2 Place Jules Ferry Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Les Merveilleuses Estivales, marchés de producteurs et d’artisans d’art, feront une nouvelle fois le bonheur des curieux tout au long de l’été au cœur des Vosges !
Cette année, le marché de Thaon-les-Vosges se tiendra dans la cour de La Coop. Producteurs et artisans locaux seront au rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leurs spécialités.
Musique, animations et petite restauration sur place une belle occasion de profiter, en famille ou entre amis, d’un moment convivial et gourmand dans une ambiance estivale.
À noter que La Coop’ est désormais accessible directement par le canal. Il sera donc possible de venir profiter du marché au détour d’une promenade au bord de l’eau.Tout public
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Cour de la Coop 2 Place Jules Ferry Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Once again, the Merveilleuses Estivales producers? and craftsmen?s markets will delight the curious all summer long in the heart of the Vosges!
This year, the Thaon-les-Vosges market will be held in the courtyard of La Coop. Local producers and artisans will be on hand to share their know-how and specialities.
Music, entertainment and light refreshments on site: a great opportunity for families and friends to enjoy a convivial, gourmet moment in a summery atmosphere.
La Coop? is now directly accessible from the canal. It will therefore be possible to enjoy the market while strolling along the water?s edge
L’événement Merveilleuses estivales Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION
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