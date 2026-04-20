Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier
Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier samedi 19 septembre 2026.
Lons-le-Saunier
Course la Lédonienne première édition
Parc des bains Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 5 – 5 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Run féminin 14h15 5km chrono
Fun pour tous 15h15 5 km
Family aventure 16h30 2km .
Parc des bains Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 69 78 70
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English : Course la Lédonienne première édition
L’événement Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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