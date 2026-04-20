Lons-le-Saunier

Course la Lédonienne première édition

Parc des bains Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:15:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Run féminin 14h15 5km chrono

Fun pour tous 15h15 5 km

Family aventure 16h30 2km .

Parc des bains Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 69 78 70

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English : Course la Lédonienne première édition

L’événement Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION