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Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier

Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Parc des bains

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 5 5 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lons-le-Saunier

Course la Lédonienne première édition

Parc des bains Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:15:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Run féminin 14h15 5km chrono
Fun pour tous 15h15 5 km
Family aventure 16h30 2km   .

Parc des bains Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 69 78 70 

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English : Course la Lédonienne première édition

L’événement Course la Lédonienne première édition Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

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