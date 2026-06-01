Course marche solidaire Place Lacote Saint-Junien
Course marche solidaire Place Lacote Saint-Junien dimanche 28 juin 2026.
Saint-Junien
Course marche solidaire
Place Lacote Place Lacôte Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Enfilez vos baskets et participez à une course ou une marche solidaire de 5 km dans une ambiance chaleureuse et conviviale à Saint-Junien. Cet événement est organisé au profit de l’association des soins palliatifs du Centre Hospitalier de Saint-Junien et permet à chacun de soutenir une belle cause tout en partageant un moment de sport et de solidarité.
Accessible à tous, que vous soyez sportif confirmé, marcheur occasionnel ou simplement désireux de vous mobiliser, ce rendez-vous est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis ou entre collègues autour de valeurs de partage et d’entraide. Des animations autour de la santé seront proposées tout au long de la matinée, ainsi qu’un espace restauration et une buvette sur place pour prolonger ce moment dans la bonne humeur.
Un événement solidaire où chaque pas compte !
Inscription et renseignement en ligne. .
Place Lacote Place Lacôte Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course marche solidaire
L’événement Course marche solidaire Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
À voir aussi à Saint-Junien (Haute-Vienne)
- Atelier pêche nature à Saint-Junien Saint-Junien 17 juin 2026
- Atelier Média-Tech Salle Laurentine Teillet Saint-Junien 17 juin 2026
- Atelier cuisine Cité de Fayolas Bât O Saint-Junien 19 juin 2026
- Festival du Bien-Être Salle des congrès Saint-Junien 19 juin 2026
- Atelier Joli Bracelet Cité du Cuir Saint-Junien 19 juin 2026