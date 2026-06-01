Course marche solidaire Place Lacote Saint-Junien

Saint-Junien

Course marche solidaire

Place Lacote Place Lacôte Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Enfilez vos baskets et participez à une course ou une marche solidaire de 5 km dans une ambiance chaleureuse et conviviale à Saint-Junien. Cet événement est organisé au profit de l’association des soins palliatifs du Centre Hospitalier de Saint-Junien et permet à chacun de soutenir une belle cause tout en partageant un moment de sport et de solidarité.

Accessible à tous, que vous soyez sportif confirmé, marcheur occasionnel ou simplement désireux de vous mobiliser, ce rendez-vous est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis ou entre collègues autour de valeurs de partage et d’entraide. Des animations autour de la santé seront proposées tout au long de la matinée, ainsi qu’un espace restauration et une buvette sur place pour prolonger ce moment dans la bonne humeur.

Un événement solidaire où chaque pas compte !

Inscription et renseignement en ligne. .

Place Lacote Place Lacôte Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Course marche solidaire

L’événement Course marche solidaire Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin