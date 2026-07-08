course Moiss’Bat Cross à Missilac Pontchâteau
samedi 12 septembre 2026 · Pontchâteau
Informations pratiques
Pontchâteau
course Moiss’Bat Cross à Missilac
Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Du 12/09/2026 au 13/09/2026
Lieu Missilac
Site Internet
https://www.facebook.com/teamsmh44
Courses de Tracteurs-Tondeuses et Moiss’Bat Cross à Missilac entre Nantes et Vannes.
Une grande fête du sport mécanique arrive pour la première fois dans le 44 !
La SMH CUP fera vibrer Missillac pendant deux jours !
Courses de Moiss’Bat Cross – Courses de Tracteurs Tondeuses Cross – Animations & concerts – Feu d’artifice…
Infos mail contact@teamsmh.com
Buvette et restauration sur place.
Un nouvel évènement mécanique à découvrir en Loire-Atlantique ! .
Pontchâteau 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement course Moiss’Bat Cross à Missilac Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44
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