Informations pratiques

Pontchâteau

course Moiss’Bat Cross à Missilac

Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Du 12/09/2026 au 13/09/2026

Lieu Missilac

Site Internet

https://www.facebook.com/teamsmh44

Courses de Tracteurs-Tondeuses et Moiss’Bat Cross à Missilac entre Nantes et Vannes.

Une grande fête du sport mécanique arrive pour la première fois dans le 44 !

La SMH CUP fera vibrer Missillac pendant deux jours !

Courses de Moiss’Bat Cross – Courses de Tracteurs Tondeuses Cross – Animations & concerts – Feu d’artifice…

Infos mail contact@teamsmh.com

Buvette et restauration sur place.

Un nouvel évènement mécanique à découvrir en Loire-Atlantique ! .

Pontchâteau 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement course Moiss’Bat Cross à Missilac Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44