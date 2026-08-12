Course nature à La Couronne La Couronne Martigues

Informations pratiques

Martigues

Course nature à La Couronne

Dimanche 29 novembre 2026 à partir de 9h. La Couronne Chemin de la Douane Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Trois parcours au départ de la plage du Verdon à Martigues pour profiter du littoral méditerranéen et de la Côte Bleue.

– Une course de 5 km (boucle) avec un départ et un retour à la plage du Verdon sur un parcours unique entre mer et colline.

70 D+, sable, chemins de terre et zones caillouteuses. Ravitaillement à l’arrivée.



– Une course de 10 km entre la plage du Verdon et Sainte-Croix (aller-retour). Une course qui longe le Cap Couronne et les décors de la série Camping Paradis.

130 D+, terrain qui évolue et assez technique. Ravitaillement en eau à mi-parcours et à l’arrivée.



– Une marche sportive de 10km qui traverse 4 plages aux ambiances différentes, alternant sable, terre et zones caillouteuses. Un parcours aux vues à couper le souffle, entre les anciennes carrières et la nature provençale. Sur le parcours, vous pourrez voir les décors de la série télévisée Camping Paradis.

130 D+, rythme et technicité en vu de la progression des sols. Ravitaillement en eau à mi-parcours et à l’arrivée. .

La Couronne Chemin de la Douane Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

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English :

Three routes starting from Le Verdon beach in Martigues, allowing you to enjoy the Mediterranean coastline and the Côte Bleue.

L’événement Course nature à La Couronne Martigues a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues